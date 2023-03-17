Польша собирается разместить РСЗО HIMARS рядом с границей Калининградской области

Польский вице-премьер отметил, что эти системы были заказаны еще в 2019 году.

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Польша собирается разместить американские реактивные системы залпового огня HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью. С таким заявлением выступил на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS», - цитирует РИА Новости польского вице-премьера.

Он также уточнил, что эти РСЗО Варшава заказала еще в 2019 году. Блащак напомнил, что американский конгресс одобрил заявку Польши на 500 пусковых установок РСЗО HIMARS.

Польский министр подчеркнул, что такие же РСЗО США передавали Украине. Согласно его словам, очень важно, чтобы армия Польши имела оружие, зарекомендовавшее себя на фронте и «показавшее себя очень успешным в руках украинцев».

Ранее военное ведомство Польши заявляло о передаче Украине еще 10 танков Leopard 2. Глава Минобороны республики Блащак также отметил, что Варшава успела обучить украинских танкистов.