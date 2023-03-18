На Украине объявлена воздушная тревога

Об этом сообщил официальный ресурс для оповещения населения.

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По всей территории Украины в субботу 18 марта была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры Украины. На карте красным помечены все украинские регионы, а также новые регионы РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Сигнал прозвучал 1 марта в 12:33.