В Киеве и области слышны сигналы воздушной тревоги

Она была объявлена в 11.33 по московскому времени.

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На территории Украины звучит воздушная тревога. Сообщается, что она была объявлена в Киевской области и в самом Киеве.

Онлайн-карта Минцифры Украины сообщает, что сигнал воздушной тревоги прозвучал сегодня, 1 марта, в 12.33. Вместе с тем сирена звучала ночью - в период с 00.53 до 02.23 (в 23.53-01.23 по московскому времени).

Ранее «Звезда» показала, как Вооруженные силы РФ сровняли с землей украинский опорный пункт с узлом связи. За дело принялись гаубицы «Мста-С», которым бездорожье не помеха. Артиллеристы говорят, что украинские дроны долетают до района дислокации батареи все реже.