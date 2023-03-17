Главком ВМФ Евменов рассказал, что все российские подводные лодки могут вооружить «Калибрами»

Затем предстоит оснащение субмарин гиперзвуковым ракетным оружием, сказал адмирал Евменов.

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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские подводные лодки, в том числе стратегические подводные крейсеры, планируется вооружить ракетами «Калибр».

Он добавил, что испытания «Калибров» состоялись на подлодках второго поколения. Затем, по словам главкома ВМФ, следующим действием будет оснащение субмарин гиперзвуковым ракетным оружием.

«Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», - сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Вместе с тем Евменов подчеркнул, что атомные подлодки ВМФ РФ будут выполнять залповые стрельбы баллистическими ракетами в испытательных целях.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оснащение подводной лодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» в значительной мере повысит ее боевую эффективность.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.