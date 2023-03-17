В Японии заявили, что поддержка Киева вынудит страны Запада воевать за ресурсы

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Поддержка Киева может привести страны Запада к войне за ресурсы. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun.

Автор текста вспоминает нефтяной кризис, случившийся полвека назад. К нему привела четвертая арабо-израильская война, из-за которой страны Персидского залива подняли цены на нефть более чем в три раза.

«Сегодня мир, страдающий от стремительного роста цен на энергоносители в результате российской военной спецоперации на Украине, похоже, вновь переживает события полувековой давности», - цитирует издание 360.

По его мнению, западные страны могут вскоре потерять доступ к стратегическим ресурсам и начать войну за них. Чтобы предотвратить это, считает автор, нужно налаживать международное сотрудничество.

Ранее Польша, Эстония и Литва предложили снизить потолок цен на нефть. Сейчас он установлен на уровне 60 долларов за баррель, новая инициатива предлагает снизить его почти на 10 долларов.