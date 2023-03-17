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МО РФ: российские бойцы уничтожили три опорных пункта украинских боевиков на Марьинском направлении

08:50 17.03.2023
Это обеспечило продвижение российских подразделений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма проинформировал, что артиллеристы 1 армейского Донецкого корпуса с применением РСЗО и ствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта украинских боевиков на Марьинском направлении. Он добавил, что это поспособствовало продвижению российских подразделений.

«На Авдеевском направлении расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена огневая позиция с личным составом и 152-миллиметровая пушка «Гиацинт-Б». Также артиллеристами в ходе разведки с применением беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» обнаружен и уничтожен склад с боеприпасами националистов», - отметил Бигма.

Ранее в Министерстве обороны России проинформировали, что расчеты беспилотников на Краснолиманском направлении выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков с целью доразведать позиции российских войск.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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