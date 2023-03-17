Во Франции заявили, что США могут стоять за терактом на «Северных потоках»

По мнению Филиппо, остается открытым вопрос о том, помогала ли Вашингтону Норвегия или США действовали в одиночку.

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За терактом на «Северных потоках» могут стоять американцы, которые годами боролись с этими газопроводами. Так считает лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он упоминает расследование американского журналиста Сеймура Херша, который провел свое расследование аварии на «Северных потоках» и сделал вывод, что взрывные устройства под газопроводами заложил Вашингтон. Херш утверждает, что президент США Джо Байден санкционировал операцию.

«Еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы», - заявил Филиппо¸ его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в феврале 2022 года Байден заявил, что Вашингтон способен уничтожить газопровод. По словам Филиппо, это было в интересах США.

Единственный вопрос, по мнению политика, в том, в одиночку ли действовали американцы. Возможно, добавил он, им помогла Норвегия, потому что она конкурирует с Россией по газу. Многие страны заменили газ из РФ норвежским, а значит эта страна получила выгоду из ситуации.

Ранее эксперт объяснил, почему Запад против участия России в расследовании взрыва «Северных потоков». Специалисты предположили, что к диверсии на «Северных потоках» причастны дайверы Центра подводного плавания и спасения ВМС США.