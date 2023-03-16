Бронегруппа ВДВ и танковые экипажи Т-80 разгромили украинский опорный пункт в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует видео совместной боевой работы бронегруппы ивановских десантников и приданных танковых экипажей Т-80 на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Разведгруппа ВДВ при помощи беспилотников обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт украинских боевиков. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80.

Экипажи боевых машин и танков, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.

Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, воины «крылатой пехоты» при поддержке бронегруппы, ведущей огонь из вооружения боевых машин десанта и танков, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество живой силы противника и захватив трофейное вооружение. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Ранее российское военное ведомство показало применение УР-77 «Змей Горыныч» в зоне спецоперации.

Материал подготоиили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.