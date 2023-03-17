Стрелявшего с балкона в Зеленограде мужчину задержали

Ранее появились сообщения о мужчине, который сначала начал запускать со своего балкона фейерверке, а затем приступил к стрельбе из ружья.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона многоэтажки в деревне Голубое под Зеленоградом. «Звезда» опубликовала кадры задержания.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу с 20-го этажа многоэтажки на улице Парковой. До этого он запускал с балкона фейерверки. Сам задержанный объяснил свои действия желанием порадовать соседей.

По информации в Сети, он был нетрезв. Полиции задержанный открыл сам.