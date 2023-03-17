Евкуров заявил о решении модернизировать полигон в Краснодарском крае с учетом опыта СВО

На полигоне оборудуют 67 новых учебных мест и возведут около 70 объектов, включая директрисы для выполнения огневых задач экипажами танков.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Общевойсковой полигон в Краснодарском крае полностью модернизируют с учетом опыта СВО. Такое решение приняли заместители Министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и генерал-полковник Виктор Горемыкин во время инспекции.

На полигоне можно будет проводить все мероприятия боевой подготовки мотострелковых бригад и подразделений специального назначения. Планируется оборудовать 67 новых учебных мест и возвести около 70 объектов, в том числе директрисы для выполнения огневых задач экипажами танков, учебно-тактические поля для отработки действий в ходе боя в городе, стрельбища для проведения занятий по огневой подготовке из всех видов оружия и гранатометов. Работы проведут военные строители. Они также возведут автодром и танкодром.

Чтобы военнослужащие могли совершенствовать навыки стрельбы и вне полигона, в рамках рабочей поездки учебному центру Южного округа, дислоцированному в Красодарском крае, переданы современные мультимедийные тренажеры. Они позволят обучать операторов ПТРК бить из пусковой установки управляемыми ракетами в любой местности при разных погодных условиях не выходя из класса. Тренажеры оператора ПТРК «Конкурс» и механиков-водителей танка Т-72 помогут обеспечить полный цикл индивидуальной подготовки военнослужащих в соответствии с курсом вождения боевых машин.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в связи с вскрывшимися в ходе частичной мобилизации проблемами, необходимо будет модернизировать военкоматы, а также системы гражданской и территориальной обороны.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.