После столкновения с боевиками наркокартеля в Мексике погиб один человек

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Мексиканские власти сообщили о жертвах после столкновения полиции и армии с местным наркокартелем. В городе Кулиакан погиб один человек и 27 ранены. Об этом рассказал губернатор региона Рубен Роча Мойя. Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящий момент можно сказать, что события завершены. Были перекрыты дороги в Кулиакане, Лос-Мочисе и Эскинапе, но мы уже разбираем улицы. В столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены», - цитирует его агентство.

Также сообщалось, что был задержан сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Эль Чапо (Коротышка). После задержания по всей Мексике начались беспорядки, которые устроили сторонники Коротышки.

Овидио уже задерживали в 2019 году. Это привело к ожесточенным уличным боям и беспорядкам в городе Кулиакан. Тогда правоохранителям пришлось остановить спецоперацию и отпустить Овидио. Но на этот раз он был немедленно доставлен в столицу, после конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано.