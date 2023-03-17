В стране и мире Захарова назвала санкции против Львовой-Беловой расчеловечиванием либеральных диктатур Ирина Елагина Официальный представитель МИД РФ считает, что ордер Международного уголовного суда об «аресте» детского омбудсмена еще раз доказывает бесчеловечность западного мира. © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась решением Международного уголовного суда об «аресте» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Свою позицию дипломат выразила в Telegram-канале. «Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми. Но все к этому шло», - считает Захарова. Она поставила историю с «арестом» в один ряд с «экспериментами "просвещенного Запада"» по смене пола у детей и разрушением института семьи. «Все это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах», - отметила Захарова. По-мнению Захаровой, травля Марии Львовой-Беловой, как и известного детского врача Леонида Рошаля, доказывает «расчеловечивание либеральных диктатур». Ранее Захарова дала юридическую оценку ордера досудебной палаты МУС, отметив, что ее решения «для нашей страны юридически ничтожны». Экспертное мнение и аналитика