Захарова назвала санкции против Львовой-Беловой расчеловечиванием либеральных диктатур
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась решением Международного уголовного суда об «аресте» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Свою позицию дипломат выразила в Telegram-канале.
«Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми. Но все к этому шло», - считает Захарова.
Она поставила историю с «арестом» в один ряд с «экспериментами "просвещенного Запада"» по смене пола у детей и разрушением института семьи.
«Все это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах», - отметила Захарова.
По-мнению Захаровой, травля Марии Львовой-Беловой, как и известного детского врача Леонида Рошаля, доказывает «расчеловечивание либеральных диктатур».
Ранее Захарова дала юридическую оценку ордера досудебной палаты МУС, отметив, что ее решения «для нашей страны юридически ничтожны».