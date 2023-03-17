Львова-Белова заявила, что решение МУС не повлияет на ее работу

Уполномоченный по правам ребенка прокомментировала решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на ее «арест».

© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ордер на ее «арест», выданный по решению Международного уголовного суда, не имеет никакой силы и не повлияет на исполнение обязанностей по защите прав детей.

«Продолжать работать», - ответила Львова-Белова на вопрос телеканала «Россия 24» о ее действиях после решения МУС.

Напомним, что сегодня досудебная палата МУС, юрисдикцию которого не признает Москва, выдала ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, эти решения «для нашей страны юридически ничтожны».