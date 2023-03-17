Эрдоган заявил о готовности Турции провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО

Эрдоган также отметил, что Турция высоко ценит поддержку Финляндии на вступление в Евросоюз.

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что парламент страны начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», - цитирует РИА Новости слова Эрдогана, который выступил на пресс-конференции с финским коллегой.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что со стороны Хельсинки видны искренние и решительные шаги по выполнению обязательств, которые они взяли перед Турцией для вступления в НАТО. Также глава турецкого государства отметил, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в Европейский союз.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет из-за возможного вступления Финляндии в НАТО. Он отметил, что Российская Федерация никогда не представляла угрозы этой стране.