Эрдоган заявил о готовности Турции провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что парламент страны начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.
«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», - цитирует РИА Новости слова Эрдогана, который выступил на пресс-конференции с финским коллегой.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что со стороны Хельсинки видны искренние и решительные шаги по выполнению обязательств, которые они взяли перед Турцией для вступления в НАТО. Также глава турецкого государства отметил, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в Европейский союз.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет из-за возможного вступления Финляндии в НАТО. Он отметил, что Российская Федерация никогда не представляла угрозы этой стране.