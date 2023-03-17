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Расчеты «Гиацинт-Б» поразили позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении

01:08 17.03.2023
Артиллеристы ЮВО продолжают ликвидировать позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Артиллеристы Южного военного округа при помощи пушек «Гиацинт-Б» уничтожили позиции украинских националистов на Авдеевском направлении. Сейчас работа ведется в окрестностях населенного пункта Красногоровка, расположенного к северу от Авдеевки.

«При подготовке штурма какой либо позиции нам нужно сначала отработать артиллерией, чтобы разбить противника, дезориентировать его, чтобы он "потерялся". После моментов отработки артиллерией уже заходят наши штурмовые группы. <...> Чтобы противник не расслаблялся, мы ему часто накидываем "приветы", "поздравления" и так далее», - рассказал позывной Егерь, командир батареи.

Несмотря на то, что артиллерия может оставаться в тени, так как в основном все знают штурмующие и добровольческие подразделения, свой вклад в достижение общих целей вносят все.

«Вклад в общую победу делают все: в тылу, мирные люди. Помогает каждый, кто чем может. Мы одна большая семья. Большая система, которая работает слаженно вместе», - добавил заместитель командира взвода - командир орудия с позывным Донбасс.

Ранее стало известно, что наши войска начали закрепляться в районе Красногоровки. В МО РФ сообщили, что в районе Авдеевки за последнее время были уничтожены мобильный узел связи 110-й мехбригады врага и украинский склад боеприпасов. 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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