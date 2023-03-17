В МО РФ сообщили об отражении атак националистов с двух направлений в Харьковской области
Начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский заявил, что украинские вооруженные формирования безуспешно попытались атаковать с двух направлений в Харьковской области.
«В районе населенного пункта Гряниковка подразделения ВСУ предприняли попытку атаки с двух направлений», - сказал он.
Мотострелки при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение противнику, в результате он отошел на ранее занимаемые позиции.
Кроме того, на Купянском направлении расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» поразили ракеты, выпущенные HIMARS по позициям наших войск в районе Покровского.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Восток» сообщили о безуспешных попытках украинских боевиков контратаковать на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.