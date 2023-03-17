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В посольстве РФ заявили, что близкие к властям США СМИ отвлекают внимание от расследования журналиста Херша

Марина Крижановская
01:59 17.03.2023
Российское посольство подчеркнуло, что это - желание покрыть и заказчиков, и исполнителей, а также увести внимание читателей от резонансного расследования журналиста Сеймура Херша.
В посольстве РФ заявили, что близкие к властям США СМИ отвлекают внимание от расследования журналиста Херша
© Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress
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Близкие к администрации американского президента США сотрудники СМИ пытаются намеренно плодить ложные версии о том, как и благодаря кому произошли взрывы на газовых магистралях «Северный поток» и «Северный поток-2».

Однако любой рассуждающий здраво человек понимает, что это - сверхсложная задача, которая под силу лишь некоторым государствам с определенными технологиями. С таким заявлением выступили в посольстве России в США.

«Журналисты близких к администрации изданий намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. Вновь раскручиваются "фантастические" истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной "яхте" осуществить столь сложную диверсию. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что подготовка и реализация такого теракта под силу лишь отдельным государствам, обладающим определенными технологиями», - опубликован комментарий в Telegram-канале посольства.

В диппредстве РФ заявили, что это не что иное как «желание "покрыть" исполнителей и заказчиков диверсии, в результате которой оказались подорваны не только "Северные потоки", но и взаимовыгодные энергосвязи России и Европы», а вместе с ними пострадали и обычные европейцы.

«Цель этой информационной кампании - увести внимание читателей от "токсичного" для западных столиц резонансного расследования известного публициста С. Херша. Замолчать появление новых важных деталей. Таких как обнаружение в 30 км от места теракта неизвестного устройства, похожего на антенну-детонатор», - заявили дипломаты.

Они добавили, что тот факт, что собственнику трубопроводов «Газпром» продолжают блокировать любые попытки вести объективное следствие, говорит, что американские журналисты считают его недостойным своего внимания.

В российском посольстве призвали всех заинтересованных в США «в установлении истинных обстоятельств и заказчиков этого, без преувеличения, "преступления века"» контактировать с диппредставительством и добавили, что правда все равно «восторжествует».

Ранее автор расследования терактов на «Северных потоках» американский журналист Сеймур Херш назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание от его материала. По этой причине и была вброшена идея с некой проукраинской группировкой, которая якобы и причастна к осуществлению взрывов в Балтийском море.

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