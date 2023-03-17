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Военный эксперт Кнутов рассказал, что Украина может сделать с польскими МиГ-29

Алексей Курильченко
16:15 17.03.2023
Самолеты могут применяться для сброса управляемых бомб, а за штурвалом будут находиться наемники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: South Korea Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Истребители МиГ-29, которые Польша планирует поставить Украине, могут получить различное назначение, для этого их могут модифицировать должным образом. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Поставки МиГ-29 имеют значение, потому что у Украины уже есть JDAM. Это комплекты, которые образуют планирующие бомбы с дистанционным управлением и дальностью полета до 40 километров и точностью наведения до 11 метров. Эти бомбы можно использовать только с самолетов. Я думаю, что эти истребители доработали американцы, которые поставили соответствующую аппаратуру, чтобы превратить их в бомбардировщики», - рассказал эксперт.

По мнению Кнутова, самолеты могут быть использованы только на отдельных направлениях из-за малого их количества.

«Я думаю, что летать будут наемники. Де-факто это польские и словацкие летчики, которые якобы уволились из своих вооруженных сил и вступили в воздушные силы Украины», - заявил эксперт.

Напомним, Польша предложила поставить Украине 25 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что данное решение не изменит ход СВО, однако это может доставить дополнительные проблемы украинскому народу и увеличить степень вовлеченности НАТО в конфликт.

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