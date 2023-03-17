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Минобороны: ВС РФ уничтожили до 135 украинских боевиков на Донецком направлении

14:10 17.03.2023
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО «Град», три бронемашины, гаубица Д-30 и склад боеприпасов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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На Донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих», - сказал он.

Помимо живой силы, Конашенков рассказал о суточных потерях противника на этом направлении в военной технике. По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожены три украинские боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены украинские подразделения в районах Угледара и Новомихайловки. За сутки санитарные и безвозвратные потери украинской стороны в живой силе составили до 65 человек. Также на этих направлениях уничтожены две украинские боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении уничтожены до 25 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районе Двуречного, Берестового и Артемовска. Суточные потери киевских формирований в личном составе превысили 40 человек. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожены более 70 националистов, БМП, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили об отражении атак националистов с двух направлений в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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