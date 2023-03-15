Politico: восемь сенаторов США потребовали от Пентагона отправить Киеву истребители F-16

Сенаторы попросили главу Минобороны США до конца недели предоставить им оценку факторов, нужных для успешной передачи Киеву F-16.

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Группа из восьми американских сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону с требованием предоставить более подробные сведения о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину. Политики считают, что передача Киеву истребителей принесет ему преимущество.

«После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими над поддержкой Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16», - приводит газета Politico текст письма.

В связи с этим сенаторы попросили главу Минобороны США Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку факторов, нужных для успешной передачи Киеву F-16.

Ранее в Швеции провели анализ, выводы которого гласят, что Украина становится третьим в мире государством по величине импорта оружия.