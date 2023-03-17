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МО РФ: в Харьковской области уничтожена украинская РЛС 36Д6

14:02 17.03.2023
Украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 была уничтожена в районе населенного пункта Мирное.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы России уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6», - сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Представитель российского оборонного ведомства также рассказал о работе российских сил ПВО. За сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и тактическая ракета, выпущенная комплексом «Точка-У». Кроме того, за минувшие сутки уничтожены 14 украинских беспилотников.

Конашенков сообщил и о серьезных потерях украинских вооруженных формирований в живой силе. На одном только Донецком направлении за сутки уничтожено до 135 украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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