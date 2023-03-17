В стране и мире Песков: посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО Анастасия Бобылева Он подчеркнул, что действия Киева показывают характер режима Зеленского, с которым борется РФ. © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства Киева на церковь доказывают необходимость проведения СВО. По его словам, незаконные действия украинской власти показывают характер режима Зеленского. «Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь в результате той операции, которая происходит», - пояснил он. Он подчеркнул, что такая политика Киева показывает правильность идеи проведения спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента ответил на вопрос, откуда у российского лидера Владимира Путина столько сил для работы. По его словам, в Кремле эту загадку пытаются решить уже несколько лет. Экспертное мнение и аналитика