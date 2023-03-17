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Песков: посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО

Анастасия Бобылева
13:14 17.03.2023
Он подчеркнул, что действия Киева показывают характер режима Зеленского, с которым борется РФ.
Песков: посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства Киева на церковь доказывают необходимость проведения СВО. По его словам, незаконные действия украинской власти показывают характер режима Зеленского.

«Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь в результате той операции, которая происходит», - пояснил он.

Он подчеркнул, что такая политика Киева показывает правильность идеи проведения спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента ответил на вопрос, откуда у российского лидера Владимира Путина столько сил для работы. По его словам, в Кремле эту загадку пытаются решить уже несколько лет.

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