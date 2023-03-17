Политолог Ломанов объяснил цели визита в РФ главы КНР его цитатой про лампочку

Накануне Си Цзинзьпин официально заявил, что США оказывают на Китай давление и тормозят его развитие.

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Налаживание контактов между Россией и Китаем началось после того, как Пекин официально признал тот факт, что Вашингтон оказывает на него давление и тормозит развитие страны. В этой ситуации Си Цзиньпин принял решение объединиться с Россией для обоюдного ускорения развития. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

«Китай понял, что США стремятся к тому, чтобы, цитирую Си Цзиньпина, "оказывать давление на КНР". На минувшей неделе он впервые называл США главной страной, стремящейся сплотить Запад для торможения развития Китая. Пожалуй, самая лучшая фраза, которой можно описать эту ситуацию, это цитата из недавнего выступления Си Цзиньпина на форуме политических партий: "Если вы выкрутите кому-то лампочку, то вам не станет светлее"», - заявил политолог.

Эксперт убежден, что сила общения России и Китая в том, чтобы не создавать друг другу проблем, более того - помогать друг другу.

«Чтобы нашим двум странам было светло и мы могли двигаться вперед, в сторону намеченных перспектив, на самое длительное расстояние», - добавил Ломанов.

Напомним, с 20 по 22 марта Си Цзиньпин посетит Москву по приглашению российского президента Владимира Путина. Ожидается, что главы государств в ходе встречи затронут вопросы двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.