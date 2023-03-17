Специалисты центра Вишневского извлекли осколок прямо из сердца военнослужащего

Военнослужащий попал под обстрел в зоне СВО - в правом желудочке застрял осколок с острыми краями и шипами.

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Специалисты медицинского центра имени Вишневского провели сложнейшую операцию - извлекли крупный металлический осколок из сердца участника спецоперации. Серьезные ранения 46-летний Владимир получил, когда его группа попала под артобстрел. Как выяснили врачи, осколок с острыми краями и шипами застрял в правом желудочке сердца. Там же остались частицы от бронежилета и футболки, которые могли спровоцировать воспаление.

«Сегодня первый день после операции, перевязали. Он настоящий русский, перенес не только операцию на сердце, у него было кровотечение внутрибрюшное. Ему чинили печень», - рассказал начальник центра кардиохирургии НМИЦ ВМТ - ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ Александр Лищук.

Владимир поблагодарил врачей за то, что избавили его от опасного «сюрприза под сердцем». За ходом операции наблюдали медики из Донецка - участники научной конференции, главная цель которой - обучение инновационным технологиям. С начала спецоперации в центре кардиохирургии госпиталя Вишневского прооперировано более 50 пациентов с ранениями сердца. Все они вернулись к нормальной жизни, а некоторые вновь отправились на передовую.