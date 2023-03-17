Центробанк сможет получать больше данных о кибератаках мошенников

Благодаря специальной автоматизированной системе в России возрастет эффективность борьбы с кибератаками и инцидентами информационной безопасности.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

С октября в России изменятся условия обмена информацией о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере. Об этом сообщил руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.

Он рассказал, что сведения о сомнительных переводах начнут поступать в Банк России из финорганизаций. Для передачи данных будут использовать специальную автоматизированную систему обработки киберинцидентов ФинЦЕРТ.

По словам Баклушина, это увеличит эффективность борьбы с кибератаками. Механизм обмена данными будет работать на опережение, а не «тушить пожары».

«Банк „А“ направляет в ФинЦЕРТ информацию о мошеннических операциях и о тех мерах, которые этот банк предпринял для борьбы с этим киберинцидентом. Далее ФинЦЕРТ анализирует, какие банки могут попасть под такую же атаку, и направляет им информацию о возможных мошеннических операциях и методах борьбы с ними», - цитирует его «360».

После этого, добавил Баклушин, банк, в который пришла информация, заранее принимает соответствующие меры, следуя инструкции.

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Действие этого запрета должно закончиться 9 сентября.