В Минобороны показали, как экипажи Т-90М учатся борьбе с западными танками в зоне СВО

В ходе подготовки экипажи боевых машин изучают наиболее слабые и уязвимые места танков западного производства, поставляемых украинской стороне.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа учатся борьбе с западными танками, поставляемыми украинской стороне в рамках военной помощи. Кадры подготовки танкистов публикует Министерство обороны РФ.

Военнослужащие изучают наиболее слабые и уязвимые места таких танков, как немецкие Leopard 2 и американские Abrams. Подготовка проходит в тыловом районе зоны специальной военной операции (СВО).

Также экипажи ведут огонь по мишеням из 125-мм пушки и 7,62-мм зенитных пулеметов на дистанции до четырех километров. Механики-водители оттачивают управление боевой машиной. Обучают военнослужащих опытные инструкторы, учитывается реальный опыт использования машин в боевых условиях. Отметим, что Т-90 уже успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Напомним, ФРГ в рамках военной помощи поставляет Украине танки Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешает реэкспорт своих машин другим странам. К «танковой коалиции» присоединяется ряд европейских стран, а также Канада. В свою очередь, США передадут Украине танки Abrams. Британия поставит Киеву танки Challenger 2.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.