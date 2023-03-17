МИД КНР: визит Си Цзиньпина в Россию укрепит отношения между Москвой и Пекином

В китайском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что посещение Москвы лидером КНР положительно скажется на взаимоотношениях двух стран.

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В МИД Китая подтвердили информацию о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что эта поездка положительно скажется на взаимоотношениях двух стран.

«Предстоящий государственный визит председателя Си Цзиньпина в Россию станет визитом дружбы, который еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Китаем и Россией», - цитирует дипломата РИА Новости.

По мнению Ван Вэньбиня, посещение Москвы лидером КНР укрепит политическую основу дружбы российского и китайского народов, которая длится уже несколько поколений.

В ходе поездки Си Цзиньпин планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Также, добавил Ван Вэньбинь, визит поспособствует развитию сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и в других областях.

Ранее о предстоящей поездке Си Цзиньпина в Россию объявил Кремль. Уточняется, что главы двух государств планируют обменяться мыслями об углублении сотрудничества РФ и КНР на международной арене.