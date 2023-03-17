Песков сообщил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ посетит Москву

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, который приедет в РФ с государственным визитом, посетит Москву.

Во время ответа на вопрос РИА Новости, посетит ли китайский лидер помимо столицы какой-либо другой город, официальный представитель Кремля сказал: «Москву».

Немногим ранее стало известно, что Си Цзиньпин прибудет в Россию с официальным визитом 20-22 марта. В Кремле отметили, что Си Цзиньпин приедет в РФ по личному приглашению российского лидера Владимира Путина. Ожидается, что главы государств в ходе встречи затронут вопросы двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.