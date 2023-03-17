МО РФ: украинские боевики предприняли попытки контратак на Южно-Донецком направлении

Атаки были безуспешными. В ходе отражения одной из них морпехи Тихоокеанского флота уничтожили бронеавтомобиль противника.

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Украинские вооруженные формирования предприняли попытки контратак на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении противник предпринял две контратаки и разведку боем передовых позиций наших войск силами 72-й механизированной, 68-й егерской бригады ВСУ и 1-й бригады особого назначения Нацгвардии. Успеха не имел», - сказал он.

По словам Гордеева, морпехи Тихоокеанского флота отразили атаки украинских боевиков и уничтожили их бронеавтомобиль. Кроме того, в районе Затишья барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу.

На Запорожском направлении украинский беспилотник «Фурия» был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Также он отчитался об уничтожении артиллерийского орудия противника в районе Орехова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.