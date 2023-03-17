Момент взрыва газовоздушной смеси в Нефтекамске попал на видео

По имеющимся данным, в результате взрыва никто не пострадал, однако огнем были повреждены потолок и стены квартиры, где произошел хлопок.

© Видео: Инцидент Нефтекамск, ВКонтакте © Фото: Инцидент Нефтекамск, ВКонтакте

На видео попал момент взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном доме в Нефтекамске. Инцидент произошел в пятницу, 17 марта.

Яркая вспышка отразилась в окнах машин, припаркованных рядом с домом. После взрыва на автомобилях сработала сигнализация. Камера сняла, как с верхних этажей падает часть стены или балкона.

В результате взрыва никто не пострадал, экстренные службы эвакуировали 63 человека, в том числе 14 детей. Сама квартира, в которой произошел хлопок, сильно пострадала - огнем были повреждены потолок и стены.