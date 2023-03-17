Майор Куников отбил и развернул артбатарею противника, уничтожив живую силу врага

Эти и другие истории о подвигах советских солдат опубликованы на сайте интернет-проекта от Минобороны России «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани».

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Десантный отряд из 260 моряков Новороссийского ВМФ ЧФ во главе с Цезарем Куниковым в ночь со второго на четвертое февраля 1943 года не только выбил немцев из опорного пункта на побережье, но и закрепился там, уничтожив за все время до прихода основных сил Красной Армии почти 2000 живой силы. Об этом стало известно из документов интернет-проекта от Минобороны России «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани».

Цезарь Куников лично разрабатывал специальный план захвата побережья и инструкции для личного состава по борьбе за населенный пункт. Ночью его отряд выбил немцев из опорного пункта, а на рассвете начал наступление, в ходе которого смог отрезать три км ж/д станции и отразить 18 жестких атак противника.

«В момент, когда в отряде боезапас был на исходе, майор Куников отбив у противника арт. батарею и истребив прислугу повернул против немцев немецкие пушки, разгромил их боевые порядки и живую силу», - следует из рассекреченных документов.

Отряд Куникова также уничтожил почти 2000 немецких солдат и офицеров за время удержания занятого района до прихода основных сил Красной Армии. Они захватили 9 орудий, 6 ручных пулеметов и большое количество стрелкового оружия и уничтожили 28 пулеметных точек противника.