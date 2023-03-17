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Майор Куников отбил и развернул артбатарею противника, уничтожив живую силу врага

00:35 17.03.2023
Эти и другие истории о подвигах советских солдат опубликованы на сайте интернет-проекта от Минобороны России «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани».
Майор Куников отбил и развернул артбатарею противника, уничтожив живую силу врага
© Фото: Минобороны России
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Десантный отряд из 260 моряков Новороссийского ВМФ ЧФ во главе с Цезарем Куниковым в ночь со второго на четвертое февраля 1943 года не только выбил немцев из опорного пункта на побережье, но и закрепился там, уничтожив за все время до прихода основных сил Красной Армии почти 2000 живой силы. Об этом стало известно из документов интернет-проекта от Минобороны России «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани».

Цезарь Куников лично разрабатывал специальный план захвата побережья и инструкции для личного состава по борьбе за населенный пункт. Ночью его отряд выбил немцев из опорного пункта, а на рассвете начал наступление, в ходе которого смог отрезать три км ж/д станции и отразить 18 жестких атак противника.

«В момент, когда в отряде боезапас был на исходе, майор Куников отбив у противника арт. батарею и истребив прислугу повернул против немцев немецкие пушки, разгромил их боевые порядки и живую силу», - следует из рассекреченных документов.

Отряд Куникова также уничтожил почти 2000 немецких солдат и офицеров за время удержания занятого района до прихода основных сил Красной Армии. Они захватили 9 орудий, 6 ручных пулеметов и большое количество стрелкового оружия и уничтожили 28 пулеметных точек противника.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

В мультимедийном разделе проекта, посвященного одному из основных этапов Битвы за Кавказ – советскому наступлению на Кубани, также опубликованы рассекреченные документы о начале советского наступления на Кубани, высадке десанта на Малую землю и героизме красноармейцев.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Кроме того, именно на Кубани в ходе сотен воздушных сражений рождалась новая тактика использования авиации, которой будет посвящена следующая часть проекта Минобороны России про Битву за Кавказ.

Ранее Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Украины от фашизма в годы войны в рамках запуска мультимедийного раздела «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках».

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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