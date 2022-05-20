Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Битва за Днепр»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Украины от фашизма в годы войны

00:01 20.05.2022
Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Запорожья, направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории.
«Битва за Днепр»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Украины от фашизма в годы войны
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны Российской Федерации запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках».

«Битва за Днепр сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых ее событий стала проведенная в течение четырех дней уникальная Запорожская наступательная операция», - говорится в новом разделе.

Тогда, войска левого крыла Юго-Западного фронта ликвидировали важный фашистский плацдарм на левом берегу Днепра, освободили город Запорожье и спасли от разрушения Днепрогэс. Этот успех был достигнут благодаря мужеству и отваге советских воинов, их стойкости, которая дала им силы наступать днем и ночью и проявить самый настоящий героизм, увековеченный в многочисленных мемориалах над их братскими могилами.

© Минобороны России

В мультимедийном разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений и мемориалов Запорожья; наградные материалы похороненных в них советских воинов, освобождавших город; журналы боевых действий частей и соединений Красной Армии, оперативные карты, а также доклад политотдела 12-й армии о жизни запорожцев в период немецко-фашисткой оккупации.

«Память о воинах Красной Армии, проливавших кровь за свободу Родины, ныне хранят братские могилы и памятники, которые в советскую эпоху установили благодарные потомки», - написано в разделе.

В разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений с мемориалами, находящихся на территории Запорожья и Запорожской области. Одна из крупнейших братских могил находится в юго-восточном пригороде областного центра - в селе Новоалександровка. В ней похоронены 1077 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за эти земли. В представленной учетной карточке присутствует схема местоположения захоронения и фотография памятника - скульптуры воина на бетонном постаменте, держащим в руках венок. Вокруг него были установлены таблички с именами погибших военнослужащих.

© Минобороны России

В Днепровском районе (до 2016 года - Ленинском) города на улице Шушенской находится братская могила, в которой нашли покой 59 защитников Отечества, из них двое - остались неизвестными. В учетной карточке захоронения так же отображена схема его местоположения и фотоснимок надгробного памятника. Он из себя представляет высокую гранитную стелу в несколько метров, на которой выбита звезда и надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1941-1945». У подножия памятника расположились таблички с именами похороненных на братской могиле героев.

Большинство освободителей Запорожья, отдавших свою жизнь за Родину, были похоронены на Капустянском кладбище Шевченковского района.

«Согласно документам, здесь находится 28 братских могил и 20 - индивидуальных. В них покоятся останки 3166 советских военнослужащих, из которых известны имена лишь 1779 человек. На кладбище в центре поставлен массивный памятник - бюст воина-освободителя на постаменте», - сообщили в оборонном ведомстве.

В последнее время память о подвигах советских воинов, которые освобождали и восстанавливали Украину, планомерно и сознательно уничтожалась. Не так давно в Вознесенском районе Запорожья акту вандализма со стороны местных властей подвергся мемориал, в рамках, так называемой, декоммунизации, представляющий из себя установленный на высоком постаменте макет истребителя Лавочкина, собранный активистами из деталей различных самолетов.

В наше время местные украинские националисты сняли с постамента орден Победы, а вместо красных звезд на советском самолете нанести тризуб, отличительные знаки воздушных сил ВСУ и националистические лозунги.

© Минобороны России

В разделе опубликованы наградные материалы с описаниями подвигов советских воинов, похороненных на Капустянском кладбище, ставших посмертно Героями Советского Союза. Среди них гвардии младший лейтенант Дмитрий Стефанов.

«В одном из боев за освобождение Украины с пятью бойцами предпринял обходной маневр и преодолев ров, забросал дзот гранатами, причем его бойцы вышли из строя, а сам он был ранен. Противник продолжил вести пулеметный огонь по наступающей пехоте, мешая ее продвижению вперед. Тов. Стефанов, будучи раненым, с возгласом "За Родину! За Сталина! За освобождение Украины!" подполз к дзоту и закрыл амбразуру своим телом», - гласят опубликованные архивы.

Здесь так же похоронен Герой Советского Союза командир танка лейтенант Николай Яценко, который первый ворвался на окраину города, силой экипажа и десанта на танке разминировал мост, тем самым обеспечил проход остальным боевым машинам.

«Лично своим примером, решительностью, бесстрашием уничтожил: два танка, одну самоходную пушку, 10 огневых точек и свыше 100 солдат и офицеров. В боях за город Запорожье танк был подбит и загорелся, будучи ранен, тов. Яценко, несмотря на это, не покинул машины и продолжал вести бой. После второго ранения тов. Яценко в своей боевой машине погиб», - говорится в описании подвига красноармейца.

Эти и многие другие герои, отдавая свои жизни, гибли за свободу советских граждан от немецко-фашистского гнета, от издевательств и зверств оккупантов, которые с особой жестокостью истребляли запорожцев, о чем свидетельствует доклад о проведенной работе политического отдела 12-й армии в освобожденном Запорожье.

«В пригородном совхозе, о котором население говорит еще и сейчас с ужасом, зарыты в ямы тысячи трупов. Приготовленных к расстрелу людей выстраивали в 10 шеренг. Вторая забрасывала землей первых расстрелянных, третья - вторую и т.д.», - сообщается в документе, в котором подробно рассказывается о жизни горожан за время оккупации города с 3 октября 1941 по 14 октября 1943 года.

Также к данному докладу прилагаются немецкие воззвания к горожанам, уведомления о мерах, принимаемых оккупационными властями, образцы денежных знаков, выпускаемых на территории оккупированной Украины, и другие документы, среди которых регистрационная карточка с биржи труда, в которой указано, что владелец ее проживал на улице Гитлера.

«Трудно учесть все злодеяния от фашистских варваров. За два года своего хозяйничанья немецкие разбойники превратили наш социалистический город Большое Запорожье с его красавцем - Днепрогэсом, заводами-гигантами, институтами, театрами, парками и садами в груду развалин. Грязными руками немецких мерзавцев разрушены и сожжены лучшие жилые здания города. Но чудовищные злодеяния, пытки, насилия и издевательства не сломили нашей веры, нашего сознания и надежды на освобождение нас из лап кровавого фашизма. Мы верили, что Красная Армия… спасет нас от гибели», - сказано в обращении трудящихся Запорожья к воинам Красной Армии.

Освободив город и область, военнослужащие также помогли восстановить разрушенную гитлеровцами экономику. Значительная часть документов, опубликованных в разделе, повествуют о том, как войска Юго-Западного фронта (с 20 октября 1943 года – 3-го Украинского фронта) освобождали Запорожье.

«Соединения 8-й гв. армии после десятиминутной артподготовки в 22:10 13.10.43 г. перешли в наступление, сломив сопротивление противника, овладели населенными пунктами Веселый, Зеленый, Чумацкая, Грабарова, Краков, Степная, Мокрая и к утру 14.10.43 г. подошли к восточной окраине города Запорожье. В 08:00 части начали штурм города и к 13:00, овладев городом Запорожье, вышли на берег р. Днепр», - написано в боевом донесении.

Этот же журнал боевых действий дает яркое описание той картины, которую увидели освободители Запорожья, вступившие в город.

«Перед наступающими частями открылась потрясающая панорама разрушения крупнейшего индустриального центра - города Запорожья. Заводы-гиганты: "Запорожсталь", Алюминиевый комбинат, Магниевый комбинат - и десятки других предприятий были превращены немцами в груду обломков. Город горел, окутанный дымом; озверелый враг, выбрасываемый за город, все уничтожал. Ни что не в состоянии было в этот момент остановить могучую лавину советских дивизий», - описываются в архивах событий военных лет.

Освобождение Запорожья позволило Красной Армии ликвидировать немецко-фашистский плацдарм на левом берегу Днепра, предотвратить уничтожение Днепрогэса и развернуть дальнейшее победоносное наступление на криворожском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:00 В стране и мире
Небензя: РФ допускает, что Украина меняет зерно на военную помощь
23:27 В стране и мире
Видео
#Материалы следствия: как в результате атаки ВСУ по жилым кварталам в ЛНР погибли 20 человек
22:59 В стране и мире
Видео
Воровство планетарного масштаба: как на Западе ищут способ лишить Россию зарубежных активов
21:35 Армия
МО РФ: украинские националисты разместили огневые позиции на верхних этажах многоэтажек в Бахмуте в ДНР
22:18 В стране и мире
Видео
Пленник «Айдара»* рассказал, как его обливали водой на морозе и заставляли петь украинский гимн
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.