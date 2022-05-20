Вопросы истории «Битва за Днепр»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Украины от фашизма в годы войны Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Запорожья, направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны Российской Федерации запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках». «Битва за Днепр сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых ее событий стала проведенная в течение четырех дней уникальная Запорожская наступательная операция», - говорится в новом разделе. Тогда, войска левого крыла Юго-Западного фронта ликвидировали важный фашистский плацдарм на левом берегу Днепра, освободили город Запорожье и спасли от разрушения Днепрогэс. Этот успех был достигнут благодаря мужеству и отваге советских воинов, их стойкости, которая дала им силы наступать днем и ночью и проявить самый настоящий героизм, увековеченный в многочисленных мемориалах над их братскими могилами. © Минобороны России В мультимедийном разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений и мемориалов Запорожья; наградные материалы похороненных в них советских воинов, освобождавших город; журналы боевых действий частей и соединений Красной Армии, оперативные карты, а также доклад политотдела 12-й армии о жизни запорожцев в период немецко-фашисткой оккупации. «Память о воинах Красной Армии, проливавших кровь за свободу Родины, ныне хранят братские могилы и памятники, которые в советскую эпоху установили благодарные потомки», - написано в разделе. В разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений с мемориалами, находящихся на территории Запорожья и Запорожской области. Одна из крупнейших братских могил находится в юго-восточном пригороде областного центра - в селе Новоалександровка. В ней похоронены 1077 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за эти земли. В представленной учетной карточке присутствует схема местоположения захоронения и фотография памятника - скульптуры воина на бетонном постаменте, держащим в руках венок. Вокруг него были установлены таблички с именами погибших военнослужащих. © Минобороны России В Днепровском районе (до 2016 года - Ленинском) города на улице Шушенской находится братская могила, в которой нашли покой 59 защитников Отечества, из них двое - остались неизвестными. В учетной карточке захоронения так же отображена схема его местоположения и фотоснимок надгробного памятника. Он из себя представляет высокую гранитную стелу в несколько метров, на которой выбита звезда и надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1941-1945». У подножия памятника расположились таблички с именами похороненных на братской могиле героев. Большинство освободителей Запорожья, отдавших свою жизнь за Родину, были похоронены на Капустянском кладбище Шевченковского района. «Согласно документам, здесь находится 28 братских могил и 20 - индивидуальных. В них покоятся останки 3166 советских военнослужащих, из которых известны имена лишь 1779 человек. На кладбище в центре поставлен массивный памятник - бюст воина-освободителя на постаменте», - сообщили в оборонном ведомстве. В последнее время память о подвигах советских воинов, которые освобождали и восстанавливали Украину, планомерно и сознательно уничтожалась. Не так давно в Вознесенском районе Запорожья акту вандализма со стороны местных властей подвергся мемориал, в рамках, так называемой, декоммунизации, представляющий из себя установленный на высоком постаменте макет истребителя Лавочкина, собранный активистами из деталей различных самолетов. В наше время местные украинские националисты сняли с постамента орден Победы, а вместо красных звезд на советском самолете нанести тризуб, отличительные знаки воздушных сил ВСУ и националистические лозунги. © Минобороны России В разделе опубликованы наградные материалы с описаниями подвигов советских воинов, похороненных на Капустянском кладбище, ставших посмертно Героями Советского Союза. Среди них гвардии младший лейтенант Дмитрий Стефанов. «В одном из боев за освобождение Украины с пятью бойцами предпринял обходной маневр и преодолев ров, забросал дзот гранатами, причем его бойцы вышли из строя, а сам он был ранен. Противник продолжил вести пулеметный огонь по наступающей пехоте, мешая ее продвижению вперед. Тов. Стефанов, будучи раненым, с возгласом "За Родину! За Сталина! За освобождение Украины!" подполз к дзоту и закрыл амбразуру своим телом», - гласят опубликованные архивы. Здесь так же похоронен Герой Советского Союза командир танка лейтенант Николай Яценко, который первый ворвался на окраину города, силой экипажа и десанта на танке разминировал мост, тем самым обеспечил проход остальным боевым машинам. «Лично своим примером, решительностью, бесстрашием уничтожил: два танка, одну самоходную пушку, 10 огневых точек и свыше 100 солдат и офицеров. В боях за город Запорожье танк был подбит и загорелся, будучи ранен, тов. Яценко, несмотря на это, не покинул машины и продолжал вести бой. После второго ранения тов. Яценко в своей боевой машине погиб», - говорится в описании подвига красноармейца. Эти и многие другие герои, отдавая свои жизни, гибли за свободу советских граждан от немецко-фашистского гнета, от издевательств и зверств оккупантов, которые с особой жестокостью истребляли запорожцев, о чем свидетельствует доклад о проведенной работе политического отдела 12-й армии в освобожденном Запорожье. «В пригородном совхозе, о котором население говорит еще и сейчас с ужасом, зарыты в ямы тысячи трупов. Приготовленных к расстрелу людей выстраивали в 10 шеренг. Вторая забрасывала землей первых расстрелянных, третья - вторую и т.д.», - сообщается в документе, в котором подробно рассказывается о жизни горожан за время оккупации города с 3 октября 1941 по 14 октября 1943 года. Также к данному докладу прилагаются немецкие воззвания к горожанам, уведомления о мерах, принимаемых оккупационными властями, образцы денежных знаков, выпускаемых на территории оккупированной Украины, и другие документы, среди которых регистрационная карточка с биржи труда, в которой указано, что владелец ее проживал на улице Гитлера. «Трудно учесть все злодеяния от фашистских варваров. За два года своего хозяйничанья немецкие разбойники превратили наш социалистический город Большое Запорожье с его красавцем - Днепрогэсом, заводами-гигантами, институтами, театрами, парками и садами в груду развалин. Грязными руками немецких мерзавцев разрушены и сожжены лучшие жилые здания города. Но чудовищные злодеяния, пытки, насилия и издевательства не сломили нашей веры, нашего сознания и надежды на освобождение нас из лап кровавого фашизма. Мы верили, что Красная Армия… спасет нас от гибели», - сказано в обращении трудящихся Запорожья к воинам Красной Армии. Освободив город и область, военнослужащие также помогли восстановить разрушенную гитлеровцами экономику. Значительная часть документов, опубликованных в разделе, повествуют о том, как войска Юго-Западного фронта (с 20 октября 1943 года – 3-го Украинского фронта) освобождали Запорожье. «Соединения 8-й гв. армии после десятиминутной артподготовки в 22:10 13.10.43 г. перешли в наступление, сломив сопротивление противника, овладели населенными пунктами Веселый, Зеленый, Чумацкая, Грабарова, Краков, Степная, Мокрая и к утру 14.10.43 г. подошли к восточной окраине города Запорожье. В 08:00 части начали штурм города и к 13:00, овладев городом Запорожье, вышли на берег р. Днепр», - написано в боевом донесении. Этот же журнал боевых действий дает яркое описание той картины, которую увидели освободители Запорожья, вступившие в город. «Перед наступающими частями открылась потрясающая панорама разрушения крупнейшего индустриального центра - города Запорожья. Заводы-гиганты: "Запорожсталь", Алюминиевый комбинат, Магниевый комбинат - и десятки других предприятий были превращены немцами в груду обломков. Город горел, окутанный дымом; озверелый враг, выбрасываемый за город, все уничтожал. Ни что не в состоянии было в этот момент остановить могучую лавину советских дивизий», - описываются в архивах событий военных лет. Освобождение Запорожья позволило Красной Армии ликвидировать немецко-фашистский плацдарм на левом берегу Днепра, предотвратить уничтожение Днепрогэса и развернуть дальнейшее победоносное наступление на криворожском направлении. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика