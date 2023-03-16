Асад рассказал о готовящемся соглашении РФ и Сирии по экономическому сотрудничеству

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Москва и Дамаск планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом рассказал президент Сирии Башар Асад.

«Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта», - прокомментировал он РИА Новости.

По его словам, в последние несколько дней на переговорах в Москве обсуждались некоторые проекты. После подписания соглашения об этих проектах станет известно, и компании смогут подать заявку для участия в них.

Сотрудничество будет осуществляться в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства. Асад отметил, что в рамках соглашения планируется 40 инвестпроектов.

Ранее Асад прокомментировал идею расширения военного присутствия России в Сирии. Он отметил, что, хотя вопрос об увеличении количества российских баз еще не поднимался, Дамаск приветствует такое желание со стороны РФ.