По словам дипломата, Киевский режим оказался в заложниках у обещаний Западу победить Россию в военном смысле в случае поставок вооружений.

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева. По его словам, украинские боевики в районе Артемовска терпят большие потери и в настоящее время находятся «в очень плачевной ситуации».

«Погодные условия также не на стороне украинской армии, потому что они не могут использовать тяжелую технику. Я думаю, что мы находимся накануне весьма серьезных военных событий не в пользу Украины», - сказал Полянский в эфире «Kim Iversen show».

Дипломат добавил, что новых мобилизованных украинцев используют «как пушечное мясо» после двух-трех дней тренировок. Киевский режим, считает Полянский, оказался в заложниках у своей же политики и обещаний Западу победить Россию в военном смысле в случае поставок вооружений.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Соединенные Штаты Америки допускают вариант вмешательства в обстановку на Украине, если возникнут видимые перспективы поражения Киева в специальной военной операции.