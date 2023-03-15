Херш предположил, что США могут вмешаться в ситуацию на Украине при перспективе поражения Киева

Журналист напомнил о разгроме советскими войсками гитлеровцев под Сталинградом, добавив, что США явно не готовы к такому конфликту.

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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединенные Штаты Америки допускают вариант вмешательства в обстановку на Украине, если возникнут видимые перспективы поражения Киева в специальной военной операции. Такое заявление публицист сделал во время выступления на мероприятии неправительственной организации «Комитет за республику», не назвав при этом конкретные источники такой информации.

«Мне говорят, игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. Это мы воюем с россиянами», - приводит ТАСС слова Херша.

Вместе с тем публицист напомнил о разгроме СССР гитлеровцев под Сталинградом. Херш подчеркнул, что США явно не готовы к такому конфликту. При этом журналист выразил уверенность в том, что российская сторона еще не задействовала в спецоперации свои «главные силы».

«Мы, возможно, просто обманываем сами себя относительно происходящего там, относительно того, какими будут результаты», - резюмировал Херш.

Ранее американское издание American Thinker сообщило, что цель США на Украине - обескровить Россию любой ценой.