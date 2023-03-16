В стране и мире Рогов сообщил, что боевики активизировались на Запорожском направлении Анастасия Бобылева Как отметил Рогов, в действиях националистов пока не прослеживается логики, потому что противник несет существенные потери и все равно не может прорвать российскую линию обороны. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики активизировались на Запорожском участке линии фронта. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Логики в их действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», - передает его слова РИА Новости. Он подчеркнул, что таким образом Киев просто отправляет своих людей «на убой». Ранее Рогов сообщил, что Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление. По его словам, в составе авиации находятся советские вертолеты и истребители, неофициально переданные Украине странами бывшего Варшавского договора. Экспертное мнение и аналитика