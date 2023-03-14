Рогов сообщил, что Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

В частности, в составе авиации находятся советские вертолеты и истребители, неофициально переданные Украине странами бывшего Варшавского договора.

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Власти Киева начали переброску боевой авиации на Запорожское направление. Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что в составе авиации находятся советские вертолеты и истребители, неофициально переданные Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенные в свое время американцами из Афганистана.

Ранее тайник с большим количеством боеприпасов для танков обнаружили полицейские в селе Озерное Веселовского района Запорожской области.