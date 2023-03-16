Опубликованы кадры боевой работы авианаводчиков ЗВО в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы авианаводчиков Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Авианаводчики в режиме реального времени координируют работу российских ударных вертолетов, находясь на переднем крае.

Часто от укрытий, где работают авианаводчики, до позиций противника - не более сотни метров. Тем не менее под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами авианаводчики в составе разведгрупп скрытно выдвигаются на передовую, определяют места сосредоточения противника, следят за его передвижениями и по радиостанции вызывают авиацию с указанием точных координат для нанесения ударов.

После нанесения авиационных ударов мотострелковые подразделения идут на зачистку. Помимо организации авиационной огневой поддержки авианаводчики выполняют и другие задачи - занимаются эвакуацией раненых, заброской штурмовых групп, десантированием и разведывательно-поисковой деятельностью.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевого применения малых FPV-дронов коптерного типа «Бумеранг» подразделениями Воздушно-десантных войск. Любопытно то, что против «Бумеранга» антидроновое ружье бессильно.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.