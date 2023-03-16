Армия Армия Армия

Опубликованы кадры боевой работы авианаводчиков ЗВО в зоне спецоперации

08:35 16.03.2023
Кроме организации авиационной огневой поддержки авианаводчики занимаются эвакуацией раненых, заброской штурмовых групп, десантированием и разведывательно-поисковой деятельностью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы авианаводчиков Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Авианаводчики в режиме реального времени координируют работу российских ударных вертолетов, находясь на переднем крае.

Часто от укрытий, где работают авианаводчики, до позиций противника - не более сотни метров. Тем не менее под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами авианаводчики в составе разведгрупп скрытно выдвигаются на передовую, определяют места сосредоточения противника, следят за его передвижениями и по радиостанции вызывают авиацию с указанием точных координат для нанесения ударов.

После нанесения авиационных ударов мотострелковые подразделения идут на зачистку. Помимо организации авиационной огневой поддержки авианаводчики выполняют и другие задачи - занимаются эвакуацией раненых, заброской штурмовых групп, десантированием и разведывательно-поисковой деятельностью.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевого применения малых FPV-дронов коптерного типа «Бумеранг» подразделениями Воздушно-десантных войск. Любопытно то, что против «Бумеранга» антидроновое ружье бессильно.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:21 Армия
Видео
МО РФ: расчеты «Мста-Б» уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» в районе Марьинки
06:16 Армия
Видео
Бронегруппа ВДВ и танковые экипажи Т-80 разгромили украинский опорный пункт в зоне СВО
05:35 Армия
Видео
Опубликованы кадры мобильного госпиталя из тылового района СВО
05:25 В стране и мире
Башар Асад заявил, что Сирия признает новые границы России
05:23 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Тонга
Популярное
Роджер Уотерс пригрозил судом за отмену его концертов в Германии
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.