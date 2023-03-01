Опубликованы кадры боевого применения дрона-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО

Примечательно то, что против «Бумеранга» антидроновое ружье бессильно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевого применения малых FPV-дронов коптерного типа «Бумеранг» подразделениями Воздушно-десантных войск. Так, подразделения ВДВ при штурме позиций украинских боевиков в ходе спецоперации активно применяют дроны указанной модели.

Расчет БПЛА «Бумеранг» выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Дроном управляет оператор, который использует специальные VR-очки, определяя необходимую для уничтожения цель. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск «Бумеранга» и отслеживает по карте направление полета дрона. Он же ориентирует оператора и корректирует его работу.

В отличие от обычных коптеров, у него нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости врезается во вражеские позиции.

Ранее уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков показали с коптера. Противник спрятался в бетонных трубах, поразить украинских диверсантов гранатой с дрона не вышло, и штурмовой группе пришлось приблизиться вплотную к боевикам.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.