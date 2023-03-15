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В МО РФ сообщили, что подразделения ВС РФ взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении

09:37 15.03.2023
Также в районе Синьковки мотострелки уничтожили украинскую ДРГ и сорвали две попытки переброски резервов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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В Министерстве обороны России проинформировали, что подразделения 6 общевойсковой армии на Купянском направлении силами шести штурмовых групп взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами.

Вместе с тем, по данным ведомства, в районе Синьковки мотострелковые подразделения вскрыли и уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков из состава 14 отдельной механизированной бригады, а также сорвали две попытки переброски резервов.

Ранее российская РСЗО «Град» ударила по «глазам» украинских боевиков на Марьинском направлении. Наблюдательные пункты врага служат ему «глазами», позволяющими следить за перемещениями российских войск.

Материал подгготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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