Маск отреагировал на ситуацию с упавшим в Черном море американским беспилотником

Он поставил восклицательный знак под постом одного из пользователей Twitter.

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Американский миллиардер Илон Маск кратко отреагировал на новость о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. Он оставил комментарий длиной в один символ под одним из постов, посвященных инциденту.

«!», - написал он.

Ранее в Белом доме отреагировали на инцидент MQ-9. Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США не хотят попадания в чужие руки потерпевшего крушение американского беспилотника.