В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем БПЛА MQ-9
По словам Джона Кирби, Вашингтон не хочет попадания в чужие руки потерпевшего крушение в Черном море американского беспилотника.
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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты пытаются не допустить попадания в чужие руки потерпевшего крушение в Черном море американского БПЛА MQ-9.
«США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника», - цитирует американский телеканал CNN представителя Белого дома.
Джон Кирби добавил, что Вашингтон не хочет, чтобы этот беспилотный летательный аппарат заполучил кто-либо еще, кроме Соединенных Штатов. Представитель Белого дома других подробностей по этой теме не сообщил.
Ранее Кирби отмечал, что США пока еще не достали упавший в Черное море американский БПЛА. Представитель Белого дома не уверен в том, что получится достать MQ-9 Reaper.