МО РФ показало применение УР-77 «Змей Горыныч» в зоне спецоперации

Самоходная установка разминирования несет два мощных заряда. После выстрела ими по минному полю взрывная волна уничтожает мины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны показало кадры работы инженерно-саперных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне специальной военной операции (СВО).

На записи видно, как военнослужащий с помощь миноискателя и щупа обследует землю. В какой-то момент мужчина поднимает руку над головой. Это означает, что здесь может быть взрывоопасный предмет. Он копает рукой почву и видит, что в этом месте заложена противотанковая мина.

Саперы-десантники обезвредили мины подрывом на месте. Благодаря этому танки смогли поддержать огнем с закрытых огневых позиций наступающие подразделения десантников.

Также на кадрах показано, как российские военнослужащие применяют установку разминирования УР-77 «Метеорит», получившую в войсках прозвище «Змей Горыныч». Она предназначена для расчистки поля от мин противника. После выстрела по минному полю взрывная волна уничтожает опасные предметы.

Ранее Минобороны показало работу расчетов САУ «Мста-С». В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.