Посол Антонов заявил, что нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве объявило бы войну ядерной державе

Посол РФ в США призвал американских военных перенаправить обвинения в непрофессионализме в свой адрес, а также спросил, готовы ли власти США подвергнуть своих граждан и мир риску полномасштабной ядерной войны.

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Нападение на воздушные суда России в международном воздушном пространстве привело бы к объявлению войны с ядерной державой, которой является Российская Федерация. Такое заявление сделал глава посольства России в США Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал поступившие заявления американских законотворцев, призвавших сбивать российскую технику в случае их сближения с военно-воздушной техникой США в международном воздушном пространстве. Антонов добавил, что такие призывы «выходят за рамки здравого смысла».

«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе. Вооруженное столкновение между Россией и США кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине. На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!», - приводит слова посла ТАСС.

Вместе с тем, высокопоставленный российский дипломат обратил внимание на разъясненные МО РФ причины и порядок действий летчиков во время инцидента над Черным морем.

«Повторю для тех, кто не нашел в себе сил объективно взглянуть на ситуацию: наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали. Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства», - добавил Анатолий Антонов.

Посол Антонов посоветовал перенаправить обвинения в непрофессионализме в адрес военных США, добавив, что понимает сокрушение американцев о потерянной дорогостоящей технике. Также он подверг критике призывы американского сенатора сбивать самолеты России.

«Что касается упомянутого сенатора, то это отнюдь не первая попытка одиозного законодателя спровоцировать опасную эскалацию в российско-американских отношениях. Год назад он призывал граждан нашей страны к покушению на президента России. Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии?», - задал он вопрос.

Высокий представитель России в США призвал в случившемся инциденте спрашивать с «американских политиков, подстрекающих к началу апокалипсического конфликта», а не с летчиков ВКС РФ.

Немногим ранее в российском посольстве раскритиковали недипломатичные высказывания представителя Госдепа США Неда Прайса в адрес главы диппредства РФ. Оценки пресс-секретаря комментариев посла России в США Антонова названы недопустимыми, «тем более если они исходят из уст сотрудника американского дипведомства».