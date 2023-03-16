В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов заявил, что нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве объявило бы войну ядерной державе

Марина Крижановская
04:23 16.03.2023
Посол РФ в США призвал американских военных перенаправить обвинения в непрофессионализме в свой адрес, а также спросил, готовы ли власти США подвергнуть своих граждан и мир риску полномасштабной ядерной войны.
Посол Антонов заявил, что нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве объявило бы войну ядерной державе
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
Читайте нас на:

Нападение на воздушные суда России в международном воздушном пространстве привело бы к объявлению войны с ядерной державой, которой является Российская Федерация. Такое заявление сделал глава посольства России в США Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал поступившие заявления американских законотворцев, призвавших сбивать российскую технику в случае их сближения с военно-воздушной техникой США в международном воздушном пространстве. Антонов добавил, что такие призывы «выходят за рамки здравого смысла».

«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе. Вооруженное столкновение между Россией и США кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине. На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!», - приводит слова посла ТАСС.

Вместе с тем, высокопоставленный российский дипломат обратил внимание на разъясненные МО РФ причины и порядок действий летчиков во время инцидента над Черным морем.

«Повторю для тех, кто не нашел в себе сил объективно взглянуть на ситуацию: наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали. Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства», - добавил Анатолий Антонов.

Посол Антонов посоветовал перенаправить обвинения в непрофессионализме в адрес военных США, добавив, что понимает сокрушение американцев о потерянной дорогостоящей технике. Также он подверг критике призывы американского сенатора сбивать самолеты России.

«Что касается упомянутого сенатора, то это отнюдь не первая попытка одиозного законодателя спровоцировать опасную эскалацию в российско-американских отношениях. Год назад он призывал граждан нашей страны к покушению на президента России. Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии?», - задал он вопрос.

Высокий представитель России в США призвал в случившемся инциденте спрашивать с «американских политиков, подстрекающих к началу апокалипсического конфликта», а не с летчиков ВКС РФ.

Немногим ранее в российском посольстве раскритиковали недипломатичные высказывания представителя Госдепа США Неда Прайса в адрес главы диппредства РФ. Оценки пресс-секретаря комментариев посла России в США Антонова названы недопустимыми, «тем более если они исходят из уст сотрудника американского дипведомства».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:34 Армия
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Милли
22:22 В стране и мире
Видео
Путин назначил Владислава Кузнецова и.о. главы Чукотки
20:10 В стране и мире
Генсек ООН призвал Киев соблюдать права православных верующих на Украине
17:40 Армия
Видео
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны САР Махмудом Аббасом
18:52 В стране и мире
Видео
В Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами для противотанкового гранатомета
Популярное
Роджер Уотерс пригрозил судом за отмену его концертов в Германии
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.