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Глава Сальвадора заявил, что в Центр содержания террористов переведены еще 2000 заключенных

Дарина Криц
03:21 16.03.2023
Как заявил президент Найиб Букеле, в самой критикуемой тюрьме мира теперь содержится 4000 бандитов.
Глава Сальвадора заявил, что в Центр содержания террористов переведены еще 2000 заключенных
© Фото: Thomas Frey http imagebroker.com#search Globallookpress
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Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что еще две тысячи заключенных переведены в новую тюрьму, рассчитанную на 40 тысяч человек. Это уже вторая партия, направленная туда из других тюрем Сальвадора.

Центр содержания террористов (Cecot) был построен за семь месяцев и открыт 1 февраля этого года. Необходимость строительства новой тюрьмы площадью строений 231 000 квадратных метров возникла на фоне чрезвычайной ситуации, введенной властями Сальвадора в марте 2022 года.

В настоящее время тюрьмы Сальвадора перегружены. Только за время режима чрезвычайной ситуации туда поместили порядка 60 тысяч человек. Большая часть из них дожидается рассмотрения своего дела. Новая тюрьма, как надеются власти, позволит нормализовать обстановку в других пенитенциарных учреждениях.

«Сегодня в ходе новой операции мы перевели вторую группу из двух тысяч бандитов в Центр содержания террористов (Cecot). Теперь в самой критикуемой тюрьме мира их 4000», - приводит слова Найиба Букеле РИА Новости.

Глава центральноамериканской республики отметил, что режим ЧС позволил значительно снизить уровень преступности в стране. По его словам, число убийств упало практически до нуля.

Также президент называет преступников террористами, которые по большей части относятся к крупнейшей в Центральной Америке организации «Мара Сальватруча». Найиб Букеле обещает им тюремное заключение на срок 30 лет только за факт принадлежности к организованной преступной группировке.

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