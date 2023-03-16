Опубликованы кадры мобильного госпиталя из тылового района СВО

Военные врачи лечат все заболевания, начиная простым бронхитом и заканчивая протезированием зубов. Обратиться за медпомощью может каждый, кто в ней нуждается.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России показали видео, как работает мобильный госпиталь Центрального военного округа в тыловом районе проведения СВО.

Военным врачам подвластен весь спектр заболеваний - от бронхита и осколочных ранений до протезирования зубов и сложных операций. Обратиться за медпомощью могут не только бойцы, но и обычные граждане.

«Мы лечим любых пациентов. Наши, не наши , гражданские - какая разница. Все, кто приходит за помощью, должны ее получить. Оказание хирургической помощи заболевшим, раненым, больным, пострадавшим. В том числе ожоги, отморожения, сезонные болячки и все, что происходит, в том числе бытовые травмы, гигиенические составляющие, царапины, нагноение, осколочные, минно-взрывные, полевые ранения», - рассказал Александр, хирург МОСН ЦВО.

Помогает медработникам новейшее оборудование, включая аппараты УЗИ, ИВЛ и для проведения рентгена. На случаи, когда бойцы нуждаются в срочной помощи и эвакуации, у госпиталя есть реанимационный автомобиль, как и полагается, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Мобильный военный госпиталь ЦВО неоднократно получал высокие оценки от командования, а многие его врачи награждены государственными и ведомственными наградами.

Ранее корреспондент «Звезды» показал работу госпиталя в зоне спецоперации, где лечат пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в том числе инфарктами и любыми нарушениями ритма, а также с проблемами в желудочно-кишечном тракте, нервной системе и легких.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.