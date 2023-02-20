Корреспондент «Звезды» показал работу госпиталя в зоне спецоперации

Военные медики справляются и с травмами, и с сезонными заболеваниями. Принять могут пациентов с разными болезнями благодаря компетентности врачей и оборудованию. В реанимационном отделении помимо аппаратов ИВЛ есть переносной рентген, автоматизированные капельницы.

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Военные врачи показали кабинеты госпиталя в зоне спецоперации. Аппарат УЗИ достаточно компактный, для диагностики очень комфортабелен. А еще в госпитале стоят аппараты ИВЛ у каждой койки, переносной рентген-аппарат, перфузоры - автоматизированные капельницы. Марина - старший ординатор - показывает оснащение палаты интенсивной терапии.

Больничные кровати сейчас пусты, но при необходимости военные медики готовы встретить пациентов. К наплыву готовы 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Оборудование здесь только последнего поколения. Медикаментов в избытке. Марина перечисляет спектр тяжелых состояний, которые вместе с коллегами в состоянии купировать.

«Это пациенты с сердечно-сосудистой патологией, это инфаркты любые, нарушение ритма. Желудочно-кишечный тракт, также неврология любая, судорожные синдромы. И обязательно, конечно, пневмония. Это превалирующая часть нашей патологии», - рассказала Марина.

Часто у военнослужащих пациентов кроме основного заболевания есть сопутствующие, требующие постоянного наблюдения, помощи хирургов. Мелкие осколочные ранения, ушибы, растяжения, переломы, царапины. Поэтому в госпитале оборудован процедурный кабинет. Работает штат квалифицированных военных специалистов.

Александр - начальник отделения, хирург-эндоскопист. Поэтому, сдав смену, проводит для нас экскурсию по кабинету гастроскопии. И показывает аппарат, вызывающий особую гордость медиков. Современный бронхоскоп, который позволяет оперативно откачать жидкость из дыхательных путей, провести экстренную диагностику.

Оснащению госпиталя, который начал работу в начале этого года, позавидуют многие крупные стационарные центры, уверяют военные медики. Руководство же учреждения подчеркивает, что вся эта современная техника в руках профильных врачей с колоссальным опытом и уникальными знаниями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов