В США нарастает истерика вокруг китайской соцсети TikTok

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO Felix Schlikis Globallookpress

Американская администрация заподозрила китайского шпиона в соцсети, которой пользуется каждый второй житель США - это TikTok, куда американец-тиктокер заходит по 8 раз в день, как подсчитали. И вот власти предъявили требование китайским владельцам социальной сети продать свои доли, угрожая в обратном случае запретить приложение на территории Штатов.

«Растущая самоуверенность Китая» - недавняя цитата британского премьера Риши Сунака - вынуждает США искать новые пути сдерживания восточной сверхдержавы. Проверенный американский метод «кнута» - это лишить противника источника доходов. Решили взяться за основанную в Пекине соцсеть TikTok, которая есть в смартфоне чуть ли не у каждого второго американца.

«У нас есть доказательства того, что материнская компания TikTok на самом деле получала доступ к закрытой информации американских пользователей этой платформы, и мы все знаем, что Китай делает все возможное, чтобы шпионить за Америкой», - заявил сенатор США от штата Южная Дакота Джон Тьюн.

Китай парирует.

«США не представили доказательств того, что TikTok угрожает их национальной безопасности. США должны прекратить распространение дезинформации о безопасности данных, остановить необоснованное подавление бизнеса и обеспечить открытую и справедливую среду для иностранных компаний, чтобы они могли инвестировать и работать в Америке», - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Администрация Байдена ставит ультиматум: либо китайские акционеры продают свои доли в приложении, либо соцсеть запретят. И эта установка идет в разрез с заявлением пресс-секретаря компании, который уверяет, что продажа акций проблему не решит, а для защиты данных можно написать специальную программу. Но нет, китайская угроза побеждает над здравым смыслом.

«Мы очень рады, что у многих раскрываются глаза на то, как Китай использует все возможности для слежки за американцами. Ведь у них есть план на две тысячи лет по разрушению нашей страны. Они намерены добиться своего и использовать все силы и средства», - заявил губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Китайская полиция мысли - еще одна страшилка, которой пытаются запугать американцев. Речь про устройства, встроенные в повседневные технологии - наушники, часы, в которых датчики считывают активность мозга. Прибор может определить сосредоточен ли человек или в состоянии стресса. У тех же кондукторов самой загруженной высокоскоростной железнодорожной линии в мире - линии Пекин-Шанхай - датчики мозга встроены в поля шляп. Западные СМИ утверждают, умы китайских граждан исследуются на лояльность к коммунистической партии.

Ранее в Конгрессе США предложили запретить TikTok из соображений национальной безопасности. Законопроекты о запрете социальной сети внесены одновременно в верхнюю и нижнюю палаты Конгресса Соединенных Штатов.

Подробнее о все большем нарастании американо-китайских противоречий смотрите в материале Россины Бодровой.