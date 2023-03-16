Блогер Чекалин рассказал, как собирается работать без доступа к интернету

Напомним, Артему и Валерии Чекалиной (Лерчек) суд запретил в течение двух месяцев пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться со свидетелями. Блогерша после судебного заседания рассказала, что собирается обжаловать решение суда.

«Есть помощница, будет находиться со мной, будет в интернете, будет всем отвечать. Наверное… если так можно, конечно», - ответил блогер.

Чекалин предполагает, что за него сидеть в интернете будет помощница, которая будет находиться рядом.

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