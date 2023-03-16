Блогер Чекалин рассказал, как собирается работать без доступа к интернету
Чекалин предполагает, что за него сидеть в интернете будет помощница, которая будет находиться рядом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Блогер Артем Чекалин рассказал «Звезде», как он собирается работать без доступа к интернету.
«Есть помощница, будет находиться со мной, будет в интернете, будет всем отвечать. Наверное… если так можно, конечно», - ответил блогер.
Напомним, Артему и Валерии Чекалиной (Лерчек) суд запретил в течение двух месяцев пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться со свидетелями. Блогерша после судебного заседания рассказала, что собирается обжаловать решение суда.