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Президент Федерации фехтования России прокомментировал отказ Германии проводить этап кубка мира

Дмитрий Трунов
21:30 16.03.2023
Германия отказалась проводить этап первенства мира по фехтованию из-за допуска российских спортсменок.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал в беседе со «Звездой» отказ Федерации фехтования Германии проводить этап первенства мира по женской рапире в Таубербишофсхайме из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменок.

«Насколько я знаю, Международная федерация фехтования разослала письма в национальные федерации с просьбой в ускоренном порядке дать ответ, смогут ли те или иные города и страны проводить соревнования для всех на равноправных условиях. И, видимо, немцы - первые, кто не может эти соревнования проводить для всех как полагается. Поэтому они отказались. В принципе, это ожидалось, ничего странного в этом нет», - сказал Ильгар Мамедов.

По его словам, если не будет соревнований в Таубербишофсхайме - значит, они пройдут в каком-то другом городе в другой стране.

«Скорее всего, у международной федерации есть запас тех городов и стран, которые готовы проводить соревнования. Перенесут просто в другое место, и все. Туда, куда все смогут приехать, спокойно поучаствовать и разъехаться без каких-то сумасшествий», - сказал Ильгар Мамедов.

Этап первенства мира по женской рапире планировалось провести 5-6 мая. Международная федерация фехтования FIE разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля.

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